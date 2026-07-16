СК завел дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС при атаке ВСУ

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после смерти главного инженера ЗАЭС и его водителя после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 15 июля украинские боевики в Энергодаре при помощи беспилотника квадрокоптерного типа нанесли удар по легковому автомобилю на улице Энергетиков.

В результате атаки погибли главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев и его водитель. Также ранения получил еще один пассажир машины — сотрудник станции.

«СК устанавливает представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан», — заявили в пресс-службе.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее осудил удар боевиков ВСУ, в результате которого погиб Яковлев.