СК завел дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС
СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС при атаке ВСУ
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после смерти главного инженера ЗАЭС и его водителя после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 15 июля украинские боевики в Энергодаре при помощи беспилотника квадрокоптерного типа нанесли удар по легковому автомобилю на улице Энергетиков.
В результате атаки погибли главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев и его водитель. Также ранения получил еще один пассажир машины — сотрудник станции.
«СК устанавливает представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан», — заявили в пресс-службе.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее осудил удар боевиков ВСУ, в результате которого погиб Яковлев.