СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на поезд в ДНР

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский поезд в ДНР

В связи с атакой боевиков ВСУ на пассажирский электропоезд в ДНР Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, украинские боевики 13 августа с помощью беспилотника нанесли удар по электропоезду сообщением Ясиноватая — Успенская на станции Кутейниково. В результате атаки ранения получили шесть человек.

«Следственный комитет России проведет всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, привлечет к ответственности причастных к совершению террористического акта», — подчеркнули в ведомстве.

Глава ДНР Денис Пушилин в четверг сообщил, что тяжелые ранения получил машинист электропоезда. Также пострадали проводник, начальник и оператор станции. Среди пассажиров были ранены девушка 2007 года рождения и мужчина 1967 года рождения.