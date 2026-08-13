Украинские боевики атаковали пассажирский электропоезд на железнодорожной станции в ДНР, пострадали шесть человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«При атаке на пассажирский электропоезд сообщением Ясиноватая — Успенская на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск пострадали шесть человек», — уточнил он.

Машинист электропоезда получил тяжелые ранения. Также пострадали оператор станции, начальник станции и проводник. Среди пассажиров были ранены мужчина 1967 года рождения и девушка 2007 года рождения.

Пушилин заявил, что украинские боевики атаковали республику ударными беспилотниками. Всего в ДНР пострадали 17 мирных жителей, включая двоих детей.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» освободили село Петровка в ДНР, продолжая зачищать российский регион от украинских неонацистов.