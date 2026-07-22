СК возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по Ялте

По факту атаки украинских боевиков по гражданским объектам в Ялте возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дело возбудили по статье о террористическом акте.

«По данным следствия, 22 июля 2026 года представители ВФУ с помощью дронов атаковали юго-восточное побережье Крымского полуострова», — подчеркнули в ведомстве.

В результате налета повреждения получили жилые дома и объекты электроснабжения на территории городов Ялта, Алупка и Алушта. В лесу из-за рухнувших обломков беспилотников произошли пожары.

Также из-за действий ВСУ пострадали 17 мирных жителей многоквартирного дома в Ялте. СК установит все обстоятельства произошедшего, правоохранители организовали комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что из 17 пострадавших тяжелые ранения получили три человека.