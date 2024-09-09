СК возбудил дело против похищавшего россиян солдата ВСУ

СК: в отношении 2 солдат ВСУ возбуждено дело за преступления в Курской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух солдат ВСУ, совершавших преступления на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурантов дела передали следственным органам после того, как они попали в плен в приграничье, рассказали в СК.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова», — сообщили в ведомстве.

Украинские военные стали подозреваемыми в покушении на убийство, подготовке к теракту, незаконном ношении оружия и боеприпасов и в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Кроме того, Панченко предъявили обвинение в похищении человека и мародерстве. Следствие сообщило, что солдат ВСУ вместе с другими украинскими военнослужащими, угрожая оружием, поместил трех граждан России в кузов грузового автомобиля и отправил на Украину. Также Панченко ограбил продуктовый магазин в Судже.

Ранее блогер Кирилл Федоров сообщил, что колумбийские наемники, участвующие в боях на стороне ВСУ, расстреляли взятого ими в плен российского военного.