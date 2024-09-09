Наемники из Колумбии расстреляли пленного российского бойца

Колумбийские наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, расстреляли взятого ими в плен российского военного. Об этом написал в Telegram-канале блогер Кирилл Федоров.

По его данным, в какой-то момент наемникам поступил приказ убить пленного в ответ на гибель других колумбийцев. Кадры самого расстрела, добавил блогер, подозреваемые успели удалить.

Эта история стала известна благодаря колумбийцу Карлосу Кигуа, участвовавшему в боевых действиях, но покинувшему Украину после того, как российские военные ликвидировали его брата, который и совершил убийство.

Блогер призвал ФСБ и Следственный комитет не оставлять эту историю без внимания.

Он добавил, что ему известно о передаче в Россию двух колумбийцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По предварительным данным, один из них стал соучастником расправы над российским военным.

Ранее источники сообщили ТАСС, что в Курской области особо жестоко против мирных жителей действуют подразделения, собранные из американских, польских и французских наемников.