СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области

В Курской области ранили журналиста из Китая, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Происшествие случилось накануне в Кореневском районе. Украинские военные сбросили с дрона взрывчатку на участок, где работал китайский корреспондент телекомпании «Phoenix» Лу Юйгуан. В итоге мужчина пострадал.

«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „в“ части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — заявила Петренко.

Военные следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее в Херсонской области атаковали съемочную группу телеканала «Звезда», когда журналисты работали в Алешках. Репортеры не пострадали, но ранение получил их сопровождающий, а также сгорела машина, на которой они ехали.