Над Тульской областью сбили 107 беспилотников

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 107 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев в телеграм-канале .

«В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны России уничтожены 107 украинских беспилотников», — написал он.

По оперативным данным, в Веневском районе получили повреждения два многоквартирных дома. Также пострадали два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районах.

Еще беспилотник атаковал территорию склада Wildberries, в результате ЧП случилось возгорание. На место прибыли сотрудники оперативных служб, спасатели приступили к тушению огня.

По неуточненной информации, никто не погиб, но один человек пострадал. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО за ночь уничтожили 10 дронов на подлете к столице.