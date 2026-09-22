СК возбудил дело о теракте после атаки на скорую в Запорожской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на автомобиль скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

ВСУ с помощью беспилотника ударили по машине скорой в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа 22 сентября. Водитель погиб, три фельдшера получили ранения.

«Подобные атаки на мирных жителей и попытки националистов подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевского режима», — заявили в СК.

Следователи установят тип и модель примененного оружия, а также лиц, причастных к нападению. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

В начале сентября в Белгородской области два работника скорой помощи погибли при атаке украинских беспилотников.