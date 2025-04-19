СК установил личности командиров ВСУ, причастных к массированной атаке на Курск

Военные следователи и сотрудники МВД установили личности украинских командиров, причастных к массированной атаке на Курск 15 апреля. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко .

Под руководством командира 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковника Дмитрия Бондаровича, командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил полковника Андрея Дзяния и заместителя командира 383-й отдельной бригады Виталия Сендзюка украинские боевики атаковали российский город.

Военные задействовали более 100 дронов для удара по Курску, в результате погибла пожилая женщина. Еще девять человек получили ранения. Множество домов, машин скорой помощи и гражданских объектов оказались повреждены.

«Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка, подозреваемых в совершении террористического акта. Будет дана правовая оценка и действиям иных причастных лиц из числа украинских боевиков», — подчеркнула Петренко.

Жителям Курской области, чье имущество пострадало во время ночного налета ВСУ, выплатят по 75 тысяч рублей, сообщил ранее врио губернатора Александр Хинштейн.