СК России займется расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в ДНР

СК России займется расследованием преступных действий ВСУ против гражданского населения ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По информации местных органов исполнительной власти, в результате украинской вооруженной агрессии в Донецкой Народной Республике погибли два человека, еще четыре получили ранения», — отметили в СК.

Также в селе Щекино Рыльского района Курской области беспилотник атаковал машину, в результате чего скончался мужчина. Еще один мирный житель пострадал при ударе БПЛА в Глушковском районе.

Кроме того, оперштаб Белгородской области сообщил, что в Белгородском округе на трассе Бессоновка — Солохи при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль мужчина получил ранения. В селе Бочковка в результате действий ВСУ пострадал ребенок.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю более 180 человек получили ранения при ударах ВСУ. Погибли 35 мирных жителей.