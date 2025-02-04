СК раскрыл позывной офицера ВСУ, приказавшего убивать жителей Русского Поречного

Одним из офицеров ВСУ, приказавших убивать жителей Русского Поречного в Курской области, оказался командир роты 92-й отдельной штурмовой бригады с позывным Антошка. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

На допросе позывной своего командира назвал украинский боевик Владимир Парафило, задержанный в Суджанском районе.

Он рассказал, что получил приказ стрелять в мирных жителей Курской области и выполнял его. В частности, 20 декабря он застрелил в спину жителя села, прекрасно понимая, что тот ему ничем не угрожает.

Парафило признал вину, его взяли под стражу. Против него и Антошки возбудили уголовное дело о теракте, обоим грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее «Википедия» удалила страницу «Резня в Русском Поречном» и защитила ее от создания.