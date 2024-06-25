Следователи изучили бортовые ящики, обломки и место январского крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Они нашли фрагменты снаряда зенитной ракетной системы Patriot, сообщила пресс-служба СК.

Расшифровка бортового самописца подтвердила, что самолет находился в исправном состоянии. На месте аварии нашли обломки корпусов и механизмов с маркировкой Patriot, а в теле одного из погибших — поражающий элемент ракеты.

По версии следствия, руководство Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки приказало уничтожить Ил-76, зная, что на нем везли 65 военнопленных для обмена на границе Белгородской и Сумской областей. Видеозаписи камер наружного наблюдения запечатлели, как первая ракета поразила самолет на высоте около четырех тысяч метров, вторая самоликвидировалась.

«Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета», — сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

На корпусе Ил-76 нашли повреждения, характерные для осколков зенитных ракет. Следователи выяснили, какие именно подразделения ВСУ использовали такие вооружения.

Крушение произошло 24 января. Источник РИА «Новости» заявил, что украинские военные атаковали самолет под давлением британских советников.