СК собрал доказательства того, что ВСУ 24 января атаковали Ил-76 из Patriot

Транспортный самолет ИЛ-76 с украинскими военнопленными сбили над Белгородской областью с помощью американского комплекса Patriot. Об этом сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ведомство собрало доказательства того, что самолет потерпел крушение из-за удара украинских боевиков. Руководство ГУР и ВСУ знало о том, что в самолете находились военнопленные, которых доставляли к границе для обмена. Несмотря на это украинское командование отдало приказ уничтожить самолет, указала Петренко.

На месте ЧП нашли фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot, а один из поражающих элементов был в теле одного из погибших, сообщил RT.

Данные о том, что ВСУ атаковали ИЛ-76 с помощью американского оружия, подтвердили комплексные взрывотехнические экспертизы.

Ранее президент Владимир Путин поручил СК опубликовать результаты расследования крушения самолета с пленными под Белгородом. Ведомство обязалось представить доклад до 1 июля.