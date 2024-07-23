СК назвал заказчиков терактов в Запорожской области

В качестве заказчиков и вдохновителей терактов в Запорожской области, как правило, выступают представители украинских спецслужб. Об этом сообщил журналистам руководитель СУСК по региону Александр Царакаев, его процитировало РИА «Новости» .

«Как правило, заказчиками и вдохновителями этих преступлений являются лица, которые находятся на территории Украины. Предположительно, из сотрудников спецслужб», — заявил он.

По его словам, они координируют действия исполнителей через мессенджеры, давая инструкции поэтапно.

Следственный комитет уже установил троих участников подобной схемы, находящихся за пределами России, и объявил их в розыск. Ищут также четырех человек, координировавших теракты в самой Запорожской области, но успевших сбежать.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который пытались устроить украинские спецслужбы.