СК назвал страны с наибольшим числом наемников ВСУ

Бастрыкин: больше всего иностранных наемников прибыли на Украину из Грузии и США

Большую часть наемников ВСУ составляют граждане США, Канады, Грузии и Великобритании. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили на сайте ведомства.

«Из них из Грузии — 42, из США — 13, из Латвии — 10, Великобритании — четыре», — сказал он.

Также в рядах ВСУ есть представители Франции, Финляндии, Литвы и Австралии. Бастрыкин отметил, что российские следователи завершили расследование 127 уголовных дел о наемничестве. В результате обвинения предъявили 97 наемникам из 26 стран.

Ранее украинский военнопленный Алексей Бобров рассказал, что иностранные наемники отказываются участвовать в сражениях на стороне ВСУ, потому что их обманывают с зарплатами.