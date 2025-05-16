Иностранные наемники в рядах ВСУ не хотят участвовать в сражениях, потому что их обманывают с зарплатами. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил военнопленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров.

«Служат в этом батальоне наемники американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так», — сказал он.

Военный отметил, что иностранцы ищут любой способ, чтобы отказаться от сражений и побыстрее отбыть контракт. Один из колумбийцев однажды пожаловался Боброву, что не получил всех обещанных денег от руководства. При заключении контракта ему обещали заплатить больше, чем перечислили на самом деле.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ собирают на границе колумбийских наемников для прорыва Брянской области. По данным журналистов, украинское командование хочет захватить часть территории, чтобы использовать это как разменную карту в переговорах.