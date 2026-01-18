Украинское командование получило свою выгоду от масштабирования штормовых подразделений, заполнив вакантные должности «мертвыми душами». Об этом РИА «Новости» сообщили российские силовики.

«Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать „мертвыми душами“, которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата», — рассказал собеседник агентства.

Заинтересованные лица занялись дележкой денег, поступающих на счет этих «мертвых душ». Сами украинские военные рассказали об этом соцсетях. Выгодной схемой уже воспользовался комбат беспилотных авиационных комплексов 225-го отдельного штурмового полка Анвара Хисориева.

Год назад численность его подразделения увеличилась примерно в четыре-пять раз, так он не стал заполнять образовавшиеся вакансии. Мало того, его супруга-путешественница за последние три месяца уже успела отдохнуть в Риме, Австрии, Словакии и на Тенерифе.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что боевиков ВСУ, вернувшихся из самоволки, первыми бросают на самые сложные участки фронта.