«Сюрприз для шайтанов». Кадыров анонсировал новую стратегию в зоне СВО | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 22:09 «Сюрприз для шайтанов». Кадыров анонсировал новую стратегию в зоне СВО Глава Чечни Кадыров пообещал устроить сюрприз шайтанам в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров начал разрабатывать новую стратегию для применения в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление прозвучало во время посещения трофейной выставки в Грозном. Лидера республики процитировало Ura.ru.

«Не могу раскрыть секрет. Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится», — сказал он.

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Чеченский лидер напомнил, что там сейчас находится более девяти тысяч бойцов. Он не исключил, что у войск «получится нанести хороший урон».

В ходе посещения выставки Кадыров отметил, что после 9 Мая Россию ждут позитивные изменения. По его словам, президент Владимир Путин поставил новые задачи перед будущим правительством.

Глава Чечни призвал в течение месяца освободить Одессу и Харьков. Также Кадыров заявил о необходимости заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы о капитуляции.