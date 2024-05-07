Кадыров анонсировал «приятные изменения» после Дня Победы | 360°

Общество 07 мая 2024, 17:58 Кадыров анонсировал «приятные изменения» после Дня Победы Кадыров: после 9 мая будут приятные для России изменения РИА «Новости»

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Россия активно развивается, страну ждут позитивные изменения. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, президент Владимир Путин поставил новые задачи перед будущим правительством.

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«И я думаю, что после 9 Мая будут хорошие, приятные изменения», — отметил Кадыров.

Он признался, что нервничал перед инаугурацией президента. Глава Чечни выразил радость, что Путин официально вступил в полномочия главы государства.

Теперь Россия будет активно действовать и на политическом уровне, и в зоне СВО, и в экономическом плане, отметил он. Кадыров также призвал в течение месяца освободить Одессу и Харьков.