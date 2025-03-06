Ситуацию в Курской области назвали сложной из-за сопротивления ВСУ
Военкор Пегов: обстановка в курском приграничье остается крайне сложной
Ситуация в Курской области в Курской области остается крайне сложной — российские войска продолжают продвигаться, но ВСУ оказывают серьезное сопротивление. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo, основателем которого является военкор Семен Пегов.
По его данным, ВС России освобождают территории под Курском, приближаясь к населенному пункту Малая Локня. Украинские войска всеми силами пытаются не допустить продвижение российских войск.
«В целом обстановка продолжает оставаться крайне сложной, но инициатива по-прежнему остается за ВС России», — отметил канал.
Ранее военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, что ВСУ в попытке отразить наступление ВС России отправляют в Суджанский район 18-летних бойцов.
Украинское командование таким образом стремится усилить свою группировку в Курской области. У отправленных молодых десантников нет опыта, поэтому они становятся «мобилизованным мясом», объяснили российские военные.