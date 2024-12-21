Ситуацию с вручением паспортов в колонии разъяснили в МВД

Главное управление по вопросам миграции министерства внутренних дел разъяснило действующие нормы законодательства после вручения российских паспортов в колонии в Самарской области. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

В МВД напомнили, что наказание в виде лишения свободы — основание для отклонения заявления о приеме в гражданство России, но есть исключения.

В их число входит ситуация, когда осужденный подписывает контракт с Минобороны, проживал или проживает на территории субъектов, вошедших в 2022 году в состав Российской Федерации, а также не изъявил желания сохранить гражданство Украины.

В пресс-службе подчеркнули, что получение гражданства заключенными в иных случаях невозможно, ведомство очень строго контролирует эти вопросы.

В четверг, 19 декабря, 20 осужденным иностранным гражданам в исправительной колонии № 26 в торжественной обстановке вручили российские паспорта, заявляли в управлении ФСИН по Самарской области. Все они подписали контракты и отправятся в зону СВО.

Ранее стало известно, что приставы простят долги подписавшим контракт с Минобороны с 1 декабря этого года.