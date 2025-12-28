Ситуацию на ЗАЭС назвали полностью контролируемой

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем специалистов. Они полностью обеспечили энергоснабжение за счет высоковольтной линии, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков ЗАЭС не нарушили.

«Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет линии „Днепровская“», — уточнила она.

Яшина добавила, что восстановительные работы позволят энергетикам ввести в эксплуатацию резервную линию питания станции «Ферросплавная-1», отключенную из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Ранее информацию о договоренности России и Украины взять паузу в боевых действиях в районе Запорожской АЭС подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На объект прибыли наблюдатели агентства, которые проследят за ремонтными работами и не допустят возникновения ядерного инцидента в условиях конфликта. Гросси поблагодарил обе стороны за временное перемирие.