Недостаток финансирования назвали главной проблемой Украины на фронте. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

«Проблемные вопросы с финансированием возникали за последние три года и ранее <…>, однако в целом до недавнего времени они решались. Но в этом году ситуация значительно обострилась», — говорится в сообщении.

Авторы издания отметили, что заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен акцентировало внимание на ключевой проблеме Киева — нехватке денег. Причем эта проблема может оказаться опаснее всех остальных, так как постоянно нарастает.

В 2025 году ситуация резко ухудшилась, так как президент США Дональд Трамп фактически отказался помогать Украине. Он намерен продавать оружие. Из бесплатного останется пока что лишь передача разведданных.

Кроме того, Евросоюз переживает возрастающие экономические трудности, поэтому союзникам все сложнее находить деньги для поддержки Киева.

Издание подчеркнуло, что Украине приходится нести огромные допрасходы на дроны, комплектующие для которых производит Китай.

Страна также испытывает серьезные экономические проблемы. Украине скоро придется решать, где взять деньги на дальнейшее финансирование боевых действий. Как вариант — можно задействовать девальвацию гривны, но если опустить ее до 100 за доллар, то экономику страны ждет коллапс.

Ранее в Чехии заявили об отказе помогать Украине напрямую, теперь только через Евросоюз.