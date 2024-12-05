Ситуация на фронте определит будущее России на годы вперед — Путин
Путин: происходящее на линии фронта определит будущее России на годы вперед
То, что происходит на линии боевого соприкосновения, определит будущее России на годы вперед. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«А может, и на десятилетия, это как минимум», — добавил он.
Глава государства также восхитился военнослужащими, конструирующими беспилотники прямо в зоне спецоперации. По его словам, в России создали среду, из которой выходят одновременно мужественные и профессиональные специалисты.
Ранее Путин обратился к родителям участников специальной военной операции, поблагодарив их за воспитание детей. Он пообещал приложить все усилия, чтобы бойцы и члены их семей не сталкивались ни с какими проблемами, несмотря на все трудности у государства.