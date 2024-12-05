То, что происходит на линии боевого соприкосновения, определит будущее России на годы вперед. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«А может, и на десятилетия, это как минимум», — добавил он.

Глава государства также восхитился военнослужащими, конструирующими беспилотники прямо в зоне спецоперации. По его словам, в России создали среду, из которой выходят одновременно мужественные и профессиональные специалисты.

Ранее Путин обратился к родителям участников специальной военной операции, поблагодарив их за воспитание детей. Он пообещал приложить все усилия, чтобы бойцы и члены их семей не сталкивались ни с какими проблемами, несмотря на все трудности у государства.