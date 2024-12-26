Системы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов

За ночь российские системы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Три беспилотника уничтожили в Волгоградской области, один — в Воронежской и еще один — в Белгородской.

Обломки дрона в Волгоградской области упали на территорию промышленного предприятия. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, на месте происшествия работают спецслужбы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе беспилотник успешно нейтрализовали. Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетики на Украине. Войска атаковали цели с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.