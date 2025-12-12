Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

На месте работают специалисты экстренных служб. О повреждениях на земле и пострадавших не сообщается. За минувший час это уже второй сбитый вражеский дрон, а всего с начала суток военные уничтожили 10 БПЛА.

Утром в столичном регионе временно прекращали работу три из четырех аэропортов: продолжало принимать и отправлять самолеты только Шереметьево — по согласованию с военными. Часть бортов ушли на запасную полосу в Санкт-Петербург, откуда уже направились в столицу. Пассажиров призвали быть готовыми к более продолжительному обслуживанию.