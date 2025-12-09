Силы ПВО сбили беспилотники в шести районах Ростовской области

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«С вечера в Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Информацию о последствиях на земле еще уточняют.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую область. Из-за ЧП без света остались почти 12 тысяч жителей города Каменка-Днепровская и сел Днепровка, Водяное, Заветное и Мичурино.

Как отметил губернатор региона Евгений Балицкий, энергетики работали в усиленном режиме, но ремонт усложнялся опасностью повторных ударов. Всех сотрудников оперативных служб перевели в режим полной готовности.