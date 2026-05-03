Системы ПВО сбили в Ленобласти 43 украинских дрона

Дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ленинградской области 43 украинских беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области предупредил, что боевая работа продолжается. Тревогу в Ленобласти объявили накануне вечером.

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Администрация воздушной гавани пояснила, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Атаку дронов ВСУ отбивают и в столичном регионе. Ракетчики сбили уже два беспилотника, летевших на Москву. Аэропорты Шереметьево и Внуково временно перестали принимать и отправлять самолеты. К аналогичным мерам прибегли руководители воздушных гаваней Пскова и Костромы.