Американский разведывательный дрон заметили над Черным морем | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 05:46 Американский разведывательный дрон заметили над Черным морем Разведывательный дрон США RQ-4 Global Hawk летает над Черным морем Freepik

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Разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk летает над Черным морем. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

На этот факт обратил внимание Telegram-канал Shot. Журналисты отметили, что именно американский БПЛА мог наводить дроны ВСУ, которые сегодня ночью атаковали Краснодарский край и Севастополь.

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Беспилотник США вылетел вчера в 22:00 с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса Сигонелла на Сицилии. Он несколько часов кружил над нейтральным воздушным пространством.

Этим утром ВСУ попытались атаковать Кубань с помощью беспилотников. Как сообщили в Оперативном штабе региона, российские силы подавили не менее 10 дронов.

В Кущевском районе после падения одного из БПЛА случилось возгорание, пожарные уже принялись за ликвидацию огня. Еще один дрон упал в Славянске-на-Кубани на территории НПЗ. Как отметили в оперштабе, обошлось без пострадавших.