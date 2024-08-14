Системы ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять прилетевших с территории Украины беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что речь идет о летательных аппаратах самолетного типа, которые украинские боевики использовали для попытки террористической атаки в Брянской области.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

В пресс-службе Минобороны подтвердили уничтожение пяти украинских БПЛА в воздушном пространстве Брянской области. В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дроны около 16:10.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных областях заявил, что затишье в Брянской области носит временный характер, и призвал главу региона подготовиться к любым сценариям. Глава государства подчеркнул, что украинские боевики не прекратят свои попытки по дестабилизации ситуации в приграничных областях страны, поэтому нужно заблаговременно принять меры.