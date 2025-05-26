Системы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Российские военные сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

С 11:00 до 12:30 по московскому времени средствами противовоздушной обороны уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, три из них сбили над Орловской областью, еще три — над Тульской. Один БПЛА нейтрализован над территорией Московского региона.

Ранее за два с половиной часа над российскими регионами уничтожили 20 украинских дронов. Над Орловской областью нейтрализовали девять дронов. В Курской области сбили пять беспилотников. Над Тульской и Ярославской областями уничтожили по три БПЛА.

