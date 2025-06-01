Очевидцы сообщили о взрывах и сбоях связи в Ярославле
Shot: два взрыва прогремели над Ярославской областью
Вечером 5 марта в районе Брагино в Ярославле прогремели как минимум два мощных взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей.
По предварительным данным, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
«Не менее двух громких взрывов в ярославском районе Брагино около 20:15 вечера», — приводит издание слова очевидцев.
Также они отметили, что в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Ранее министерство региональной безопасности сообщило, что в Ярославской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за возможной угрозы использования беспилотников. В ведомстве уточнили, что меры приняты для предотвращения возможных провокаций с применением дронов.