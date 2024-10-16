Беспилотник сбили в небе над Воронежской областью

Средства провтивовздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написала он.

Гусев предупредил об отбое опасности атаки дронов в Воронежской области. Ранним утром 16 октября он предупредил жителей региона о возможной угрозе БПЛА. Губернатор призвал население сохранять спокойствие и уточнил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Он попросил местных жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Информацию об уничтожении беспилотника над Воронежской областью подтвердили в Минобороны. Ведомство также сообщило, что системы ПВО за ночь уничтожили два дрона в Белгородской области.