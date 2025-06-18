Системы ПВО ночью уничтожили 48 украинских беспилотников

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 48 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 14 дронов сбили над территорией Брянской области, 11 — над территорией Курской области, 10 — над территорией Орловской области, пять — над территорией Белгородской области, три — над территорией Тульской области, по два над Московским регионом и территорией Калужской области, еще один — над Липецкой областью.
Ранее во Владимирской области ограничили работу интернета из-за угрозы атаки БПЛА. Жителей региона призвали с пониманием отнестись к временным мерам. Также власти назвали эффективными такой способ предотвращения возможных провокаций с применением дронов очень эффективным.
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