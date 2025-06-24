Системы ПВО нейтрализовали над регионами почти 20 БПЛА за три часа

Минобороны: над шестью регионами за три часа уничтожили 18 дронов

Средства противовоздушной обороны ликвидировали над пятью российскими регионами 18 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее информации, в период 13:00 до 16:05 по московскому времени военные сбили семь БПЛА в Воронежской области, пять — в Ульяновской, по два — в Пензенской и Курской, по одному — в Белгородской и Саратовской.

Налет беспилотников также зафиксировали в период с 8:05 до 12:50. Военные нейтрализовали 34 дрона ВСУ. Большую часть аппаратов ликвидировали под Воронежем — там перехватили 22 БПЛА. Также украинские боевики атаковали Белгородскую, Саратовскую и Пензенскую область.

Ночью ВСУ выпустили беспилотники в Подмосковье. В Красногорске из-за упавших на крышу жилого здания обломков начался пожар.