Появилось видео пожара в жилом доме после атаки БПЛА в Красногорске

Пожар начался в Красногорске после атаки БПЛА. Местная жительница Лидия рассказала 360.ru, что ее семья проснулась от взрыва.

«Мы спали. Сначала был один взрыв, и мы проснулись. А потом был звук неспешно ехавшего мотоцикла, а после — мощный хлопок. Уже с яркой вспышкой», — рассказала женщина.

По данным газеты «Известия», МЧС эвакуировали из многоэтажки 100 человек, среди которых 30 детей. Пожар возник на 17-м этаже в угловой части дома. Возгорание уже ликвидировали.

Из-за пожара частично поврежден фасад и разбились стекла на 16 и 17 этажах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника.