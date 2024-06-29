Система ПВО сработала в Севастополе

В Севастополе сработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале . Он пояснил, что российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — рассказал Развожаев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не покидать безопасные места или временные укрытия. Основную опасность представляют осколки. Нельзя находится на открытом пространстве, предупредил губернатор.

Об опасных находках следует сообщать по номеру 112. Спасатели оперативно выезжают на места.

Ранее стало известно, что в Севастополе хотят ввести штрафы за отказы в предоставлении убежища на частных объектах собственности во время воздушной тревоги. Соответствующий указ уже готов. Для физических лиц максимальный штраф составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — уже 50 тысяч рублей.