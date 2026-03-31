За сутки российские системы ПВО сбили 255 дронов и шесть авиабомб ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в Минобороны доложили, что российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые ВСУ используют в своих целях.

Ранее бойцы группы «Охотник» спецназа «Ахмат» и подразделения 1431-го мотострелкового полка успешно уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и боевиков ВСУ на Харьковском направлении. Затем бойцы нанесли дополнительные удары по обнаруженным украинским боевикам.