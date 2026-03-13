Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении

Бойцы группы «Охотника» спецназа «Ахмат» Минобороны и подразделений 1431-го мотострелкового полка ликвидировали польскую САУ Krab и боевиков ВСУ на Харьковском направлении. Кадрами уничтожения техники поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

На кадрах видно, как российский дрон обнаружил спрятанную ВСУ западную технику.

«Дальнейшее развитие событий было предсказуемым. Точным ударом дрона САУ была выведена из строя», — написал Кадыров.

На этом работа операторов БПЛА не закончилась. Они продолжили наблюдение, а затем нанесли дополнительные удары по обнаруженным бойцам ВСУ. Противник пытался скрыться, но безуспешно.

В заключение чеченский лидер отметил, что еще одна единица иностранной техники и «представители укронато» пополнили список неудачных экспериментов ВСУ на Харьковском направлении.

Ранее в Сети появились кадры российского удара по острову Змеиный в Одесской области летом 2025 года. ВКС РФ атаковали его сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря».