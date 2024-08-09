Система ПВО сбила семь ракет ВСУ над Курской областью

Российская система ПВО сбила семь ракет Вооруженных сил Украины над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области», — написал он.
Он напомнил местным жителям о мерах безопасности, предупредив, что запрещено приближаться к обломкам снарядов. О нахождении различных частей ракет глава попросил сообщать по телефону 112.
Ранее над территорией Курской области российские системы противовоздушной обороны ликвидировали шесть украинских беспилотников самолетного типа и пять ракет.
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