Четыре воздушные цели сбили в небе над Севастополем

Развожаев: над Севастополем уничтожили четыре воздушные цели ВСУ

Система ПВО продолжает отражать ракетную атаку ВСУ в Севастополе. Предварительно, в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожили четыре воздушные цели, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — отметил он.

Губернатор также уточнил, что информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется. Жителям Севастополя напомнили, что об опасных находках нужно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно выезжают на место ЧП.

Перед этим Развожаев предупреждал, что в районе Балаклавы российские военные уничтожили две воздушные цели. Осколки сбитых целей рухнули в прибрежной зоне и повредили крышу частного дома.