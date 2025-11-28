Сирены воздушной тревоги прозвучали в Сочи

В Сочи объявили грозу беспилотной опасности. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале .

«Напоминаю, что в детских садах и школах принимают детей, в учебных учреждениях есть безопасные места, руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки», — отметил он.

Градоначальник призвал жителей дождаться окончания тревоги и до этого момента не отправлять детей на учебу, если они сейчас находятся дома. Он подчеркнул, что студентам тоже следует отправляться на занятия только после того, как сирены утихнут.

По словам Прошунина, сейчас важно принять все меры для обеспечения безопасности.

Ранее на фоне атаки БПЛА ввели ограничения на полеты в аэропортах Краснодарского края. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности. Примерно в 5:54 принимать и выпускать рейсы временно перестала и воздушная гавань в Геленджике.