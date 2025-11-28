План «Ковер» ввели в аэропорту Внуково после сообщений о дронах

Росавиация: в аэропортах Внуково, Пашковский и Сочи введены ограничения

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Москвы и Краснодарского края для обеспечения безопасности воздушного движения. Об этом в Telegram-канале сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ограничения затронули прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. Аналогичные меры действуют в аэропортах Краснодара и Сочи.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Запрет будет действовать до дальнейшего распоряжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью над городом силы ПВО Министерства обороны России уничтожили два беспилотника, пытавшихся атаковать город.