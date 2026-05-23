Скоро на всех российских улицах будут петь великие советские песни о победе. Об этом главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в видеообращении участникам Всероссийской стратегической сессии «Реализация государственной национальной политики: эффективные методы, межведомственное взаимодействие и интеграционные процессы» в Донецке.

«Последний бой — он трудный самый, как мы помним из наших великих советских песен, песен победы. Я совершенно убеждена, что совсем скоро мы будем петь эти песни громко на всех улицах наших русских», — подчеркнула она.

Симоньян отметила, что сейчас важно сплотиться на фоне угроз. Это единственный путь России к победе. Враги попытаются разделить россиян, так как это единственный для них способ, которым теоретически вообще можно победить. В 1917 году и 1990-х у них это получилось, но теперь настало время объединяться.

Ранее Симоньян заявила, что Запад использует Украину как инструмент, а точнее — как одноразовые резиновые перчатки. По ее словам, многие украинцы в глубине души продолжают петь и «День Победы», и «Вставай, страна огромная».