Западные силы воюют с Россией руками украинцев, используя их как одноразовый материал. Такое мнение главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».

По мнению журналистки, сама Украина выступает лишь инструментом, с помощью которого действуют западные государства. Она убеждена, что многие украинцы в глубине души продолжают петь «День Победы» и «Вставай, страна огромная».

То есть Украина служит такими резиновыми перчатками, знаете, как вот в COVID, помните, носили все резиновые перчатки. На самом деле в перчатках западные силы, а вот они так, ну, оболочка такая. А что потом делают с резиновыми перчатками?

Она подчеркнула, что эти перчатки одноразовые, поэтому после использования их просто-напросто утилизируют. По ее словам, именно такой сценарий ожидает Украину.

Кроме того, журналистка также обратила внимание на намерения американских чиновников. Воюя с Ираном руками Объединенных Арабских Эмиратов, США действуют по такой же схеме.

Ранее бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила уже более 500 запросов от украинцев, которые просят забрать их в Россию. По ее словам, эти люди жалуются на политические репрессии на Украине.