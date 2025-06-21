Помощь в боевых действиях ВС России оказывает только КНДР, хотя партнеров много. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в беседе с ведущей Ольгой Скабеевой на полях ПМЭФ-2025. Кадры опубликовал Telegram-канал RT.
«Так не было в нашей истории никогда. Потому что все-таки в Великую Отечественную, когда мы воевали с нацизмом, мы воевали не одни», — отметила Симоньян.
Журналистка напомнила, что Северная Корея также помогает восстанавливать Курскую область.
Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил от Шойгу послание российского президента Владимира Путина. В нем затрагивались ключевые аспекты двусторонних отношений, а также текущей мировой обстановки.
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