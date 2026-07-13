Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара БПЛА ребенка
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что передаст миллион рублей семье младенца, погибшего при атаке украинских БПЛА в Подмосковье. Об этом журналистка сообщила РИА «Новости».
«Я им передаю миллион», — сказала Симоньян.
Шестимесячный мальчик погиб 30 июня, когда украинские боевики атаковали БПЛА частный дом в Егорьевске. Родителей госпитализировали. Знакомые семьи попросили Симоньян о помощи.