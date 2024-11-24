Симоньян объяснила, почему в западных СМИ нет правды об украинском конфликте

В информационном поле постоянно появляется множество вбросов о будущем украинского конфликта, американские прореспубликанские СМИ раскачивают тему о том, как с приходом Дональда Трампа он завершится, а демократы тем временем делают все для новой эскалации. О том, как отличать в этих условиях зерна от плевел, в интервью ведущему 360.ru Михаилу Ракитскому объяснила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Какие люди читают Bloomberg? Я не знаю ни одного живого человека, который читал бы Bloomberg. Во-вторых, за 26 лет работы в журналистике я давно привыкла не основывать свое мнение на то, что читаешь особенно в ангажированных СМИ, а они ангажированные все, если мы о западных говорим», — подчеркнула она.

В публикациях изданий на Западе может быть не только множество фейков, продолжила Симоньян, но и в том числе специальные разводки спецслужб, которые контролируют в той или иной степени все мейнстримное информационное пространство на Западе.

«Надо ориентироваться на то, что рассказывают тебе люди, которые там находятся, на то, что тебе говорит твоя страна, собственно говоря, и на сводки с фронта. У нас есть возможность слушать ребят, которые прямо там на месте, прислушиваться к их мнению и понимать. И у меня нет ощущения, что что-то заканчивается, к сожалению», — заключила главред RT.