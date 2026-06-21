Симоньян назвала целью ударов ВСУ разочарование россиян
Симоньян призвала россиян не поддаваться разочарованию из-за атак ВСУ
Украинские боевики не способны поразить военные цели, поэтому начали наносить удары по гражданской инфраструктуре, чтобы вызвать в россиянах разочарование в своей собственной стране. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в комментарии телеведущему Владимиру Соловьеву для «Вестей».
Она подчеркнула, что любое разочарование россиян становится дополнительным стимулом для черного пиара ВСУ.
«Я призываю всех не поддаваться на их пиар, их провокации, имеющие своей целью только одно — наше разочарование. И больше ничего», — заявила Симоньян.
Главный редактор RT добавила, что украинские боевики способны бить только по гражданской инфраструктуре, потому что военные цели им недоступны.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на воскресенье, 21 июня, дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 239 беспилотников, запущенных с территории Украины.