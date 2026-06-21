Украинские боевики не способны поразить военные цели, поэтому начали наносить удары по гражданской инфраструктуре, чтобы вызвать в россиянах разочарование в своей собственной стране. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в комментарии телеведущему Владимиру Соловьеву для «Вестей» .

Она подчеркнула, что любое разочарование россиян становится дополнительным стимулом для черного пиара ВСУ.

«Я призываю всех не поддаваться на их пиар, их провокации, имеющие своей целью только одно — наше разочарование. И больше ничего», — заявила Симоньян.

Главный редактор RT добавила, что украинские боевики способны бить только по гражданской инфраструктуре, потому что военные цели им недоступны.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на воскресенье, 21 июня, дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 239 беспилотников, запущенных с территории Украины.